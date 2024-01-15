Архипова Стефанида Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Екатерина Тихоновна
Отец ребёнка: Архипов Тихон Максимов
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1815
Сын: Архипов Егор Тихонов
Отец ребёнка: Архипов Тихон Максимов
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Архипов Тихон Максимов
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Архипов Тихон Максимов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Хеония Тихонова
Отец ребёнка: Архипов Тихон Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно