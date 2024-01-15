Архипова Стефанида Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Стефанида Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Екатерина Тихоновна

Отец ребёнка: Архипов Тихон Максимов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Архипов Егор Тихонов

Отец ребёнка: Архипов Тихон Максимов

отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1815

Сын: Архипов Фёдор Тихонов

Отец ребёнка: Архипов Тихон Максимов

Рождение ребёнка
1819

Сын: Архипов Тимофей Тихонов

Отец ребёнка: Архипов Тихон Максимов

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Хеония Тихонова

Отец ребёнка: Архипов Тихон Максимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Тихон Максимов

Смерть
Неизвестно
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