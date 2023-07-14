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Савочкин Капитон Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савочкин Сергей Степанович

Мать: не указана

Восприемник
17.01.1883 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Свидетель на свадьбе Сергея Никитича Кольтякова и Евфросиньи Степановной Карасевой. Венчание состоялось в Михаило-Архангельской церкви.
Рождение ребёнка
26.08.1883 ст.

Сын: Савочкин Александр Капитонович

Мать ребёнка: Савочкина Варвара Степановна

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Восприемник
27.?.1898 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Крестил Василия, сына запасного рядового села Коржевок Алексея Павловича Максименкова и жены его Екатерины Степановны в Рождество-Богородицкой церкви.
Рождение ребёнка
18.07.1899 ст.

Сын: Савочкин Василий Капитонович

Мать ребёнка: Савочкина Варвара Степановна

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.03.1901 ст.

Дочь: Савочкина Дарья Капитоновна

Мать ребёнка: Савочкина Варвара Степановна

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савочкина Мария Капитоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савочкина Наталья Капитоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савочкин Василий Капитонович

Мать ребёнка: Савочкина Варвара Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савочкина Варвара Степановна

Смерть
Неизвестно
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