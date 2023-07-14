Савочкин Капитон Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савочкин Сергей Степанович
Мать: не указана
Восприемник
17.01.1883 ст.
Свидетель на свадьбе Сергея Никитича Кольтякова и Евфросиньи Степановной Карасевой. Венчание состоялось в Михаило-Архангельской церкви.
Рождение ребёнка
26.08.1883 ст.
Сын: Савочкин Александр Капитонович
Мать ребёнка: Савочкина Варвара Степановна
Восприемник
27.?.1898 ст.
Крестил Василия, сына запасного рядового села Коржевок Алексея Павловича Максименкова и жены его Екатерины Степановны в Рождество-Богородицкой церкви.
Рождение ребёнка
18.07.1899 ст.
Сын: Савочкин Василий Капитонович
Мать ребёнка: Савочкина Варвара Степановна
Рождение ребёнка
07.03.1901 ст.
Дочь: Савочкина Дарья Капитоновна
Мать ребёнка: Савочкина Варвара Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савочкина Мария Капитоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савочкина Наталья Капитоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савочкин Василий Капитонович
Мать ребёнка: Савочкина Варвара Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно