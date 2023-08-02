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Савочкина Мария Капитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: Савочкин Капитон Сергеевич

Мать: не указана

Восприемник
10.03.1902 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Крестила Михаила, сына крестьянина села Коржевок Захара Сергеевича Савочкина и его жены Матроны Николаевны в Рождество-Богородецкой церкви.
Смерть
Неизвестно