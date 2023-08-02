Савочкина Мария Капитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Савочкин Капитон Сергеевич
Мать: не указана
Восприемник
10.03.1902 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Крестила Михаила, сына крестьянина села Коржевок Захара Сергеевича Савочкина и его жены Матроны Николаевны в Рождество-Богородецкой церкви.
Смерть
Неизвестно