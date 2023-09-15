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Савочкин Василий Капитонович

Место рождения

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

18.07.1899 ст.

Дата смерти

21.12.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1899 ст.

Отец: Савочкин Капитон Сергеевич

Мать: Савочкина Варвара Степановна

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
20.07.1899 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Крестили в Рождество-Богородицкой церкви. Восприемники: крестьянин села Коржевок Сергей Никитич Кольтяков и крестьянская жена сельца Малое Шуватого Агапия Петровна Копылова.
Смерть
21.12.1899 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Похоронен 23 декабря 1899 года.
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