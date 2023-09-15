Савочкин Василий Капитонович
Место рождения
Дата рождения18.07.1899 ст.
Дата смерти21.12.1899 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1899 ст.
Крещение
20.07.1899 ст.
Крестили в Рождество-Богородицкой церкви. Восприемники: крестьянин села Коржевок Сергей Никитич Кольтяков и крестьянская жена сельца Малое Шуватого Агапия Петровна Копылова.
Смерть
21.12.1899 ст.
Похоронен 23 декабря 1899 года.