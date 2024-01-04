Лубшев Осип Нефёдович
Место рождения
Дата рождения03.04.1880
Дата смертиОколо 1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1880
Отец: Лубшев Мефодий Антонович
Мать: Лубшева Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
10.10.1901
Сын: Лубшев Иван Осипович
Мать ребёнка: Лубшева Елизавета Михайловна
Покровка, Бековский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.06.1905
Дочь: Кусакина Федосия Осиповна
Мать ребёнка: Лубшева Елизавета Михайловна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лубшева Елизавета Михайловна
Смерть
Около 1955