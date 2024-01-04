Лубшев Осип Нефёдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубшев Осип Нефёдович

Место рождения

Соломинка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

03.04.1880

Дата смерти

Около 1955

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1880

Отец: Лубшев Мефодий Антонович

Мать: Лубшева Мария Фёдоровна

Соломинка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.10.1901

Сын: Лубшев Иван Осипович

Мать ребёнка: Лубшева Елизавета Михайловна

Покровка, Бековский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.06.1905

Дочь: Кусакина Федосия Осиповна

Мать ребёнка: Лубшева Елизавета Михайловна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лубшев Сергей Осипович

Мать ребёнка: Лубшева Елизавета Михайловна

Смерть
Около 1955
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