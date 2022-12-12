Кусакина (Лубшева) Федосия Осиповна
Место рожденияРоссия
Дата рождения01.06.1905
Дата смерти19.03.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1905
Россия
Крещение
01.06.1905
Бракосочетание
11.10.1922
Соломинка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кусакин Григорий Алексеевич
Смерть
19.03.1990
Россия
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское кладбище