Кусакина (Лубшева) Федосия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кусакина (Лубшева) Федосия Осиповна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

01.06.1905

Дата смерти

19.03.1990

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
01.06.1905

Отец: Лубшев Осип Нефёдович

Мать: Лубшева Елизавета Михайловна

Россия
Крещение
01.06.1905
Бракосочетание
11.10.1922

Муж: Кусакин Григорий Алексеевич

Соломинка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кусакин Григорий Алексеевич

Смерть
19.03.1990
Россия
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское кладбище
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