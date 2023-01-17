Лубшева (Ситникова) Мария Фёдоровна
Место рожденияс Высокое Чембарского уезда Пензенской губернии
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Ситников Фёдор
Мать: не указана
с Высокое Чембарского уезда Пензенской губернии
Рождение ребёнка
03.04.1880
Отец ребёнка: Лубшев Мефодий Антонович
Соломинка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно