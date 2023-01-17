Лубшева (Ситникова) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛубшева (Ситникова) Мария Фёдоровна

Лубшева (Ситникова) Мария Фёдоровна

avatar

Место рождения

с Высокое Чембарского уезда Пензенской губернии

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Ситников Фёдор

Мать: не указана

с Высокое Чембарского уезда Пензенской губернии
Рождение ребёнка
03.04.1880

Сын: Лубшев Осип Нефёдович

Отец ребёнка: Лубшев Мефодий Антонович

Соломинка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close