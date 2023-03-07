Лубшев Иван Осипович
Место рождения
Дата рождения10.10.1901
Дата смерти17.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1901
Бракосочетание
21.10.1922
Рождение ребёнка
17.07.1927
Сын: Лубшев Александр Иванович
Мать ребёнка: Лубшева Ксения Прокофьевна
Покровка, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
17.09.1942
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Умер от ран после ранения грудной клетки