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Лубшев Иван Осипович

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Место рождения

Покровка, Бековский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

10.10.1901

Дата смерти

17.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1901

Отец: Лубшев Осип Нефёдович

Мать: Лубшева Елизавета Михайловна

Покровка, Бековский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
21.10.1922

Жена: Лубшева Ксения Прокофьевна

Рождение ребёнка
17.07.1927

Сын: Лубшев Александр Иванович

Мать ребёнка: Лубшева Ксения Прокофьевна

Покровка, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
17.09.1942
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Умер от ран после ранения грудной клетки
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