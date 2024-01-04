Конаныхин Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения29.03.1915 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1915 ст.
Свидетельство о рождении: РБ №811028 (повторное) Место рождения: Романовский (район), Саратовский (обл?) село Инясево
Рождение ребёнка
28.12.1937
Дочь: Мельникова Нелли Ивановна
Мать ребёнка: Конаныхина Прасковья Ивановна
Бракосочетание
01.06.1949
Свидетельство о браке ЭЛ №064195 запись №46
Смерть
Неизвестно