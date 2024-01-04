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Конаныхин Иван Алексеевич

Место рождения

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

29.03.1915 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1915 ст.

Отец: Кононыхин Алексей Васильевич

Мать: Кононыхина Марина Алексеевна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Свидетельство о рождении: РБ №811028 (повторное) Место рождения: Романовский (район), Саратовский (обл?) село Инясево
Рождение ребёнка
28.12.1937

Дочь: Мельникова Нелли Ивановна

Мать ребёнка: Конаныхина Прасковья Ивановна

Бракосочетание
01.06.1949

Жена: Конаныхина Прасковья Ивановна

Свидетельство о браке ЭЛ №064195 запись №46
Смерть
Неизвестно
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