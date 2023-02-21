Кононыхин Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКононыхин Алексей Васильевич

Кононыхин Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1886 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Меланья Максимовна

Бракосочетание
27.10.1904 ст.

Жена: Кононыхина Марина Алексеевна

Бракосочетание
27.10.1904 ст.

Жена: Кононыхина Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
03.08.1905 ст.

Дочь: Кононыхина Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Кононыхина Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
17.02.1908 ст.

Сын: Кононыхин Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Кононыхина Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
01.04.1910 ст.

Дочь: Кононыхина Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Кононыхина Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
11.04.1912 ст.

Сын: Кононыхин Евфимий Алексеевич

Мать ребёнка: Кононыхина Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
29.03.1915 ст.

Сын: Конаныхин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Кононыхина Марина Алексеевна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Свидетельство о рождении: РБ №811028 (повторное) Место рождения: Романовский (район), Саратовский (обл?) село Инясево
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close