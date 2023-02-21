Кононыхин Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1886 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Меланья Максимовна
Бракосочетание
27.10.1904 ст.
Бракосочетание
27.10.1904 ст.
Рождение ребёнка
03.08.1905 ст.
Дочь: Кононыхина Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Кононыхина Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
17.02.1908 ст.
Сын: Кононыхин Фёдор Алексеевич
Мать ребёнка: Кононыхина Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
01.04.1910 ст.
Дочь: Кононыхина Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Кононыхина Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
11.04.1912 ст.
Сын: Кононыхин Евфимий Алексеевич
Мать ребёнка: Кононыхина Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
29.03.1915 ст.
Сын: Конаныхин Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Кононыхина Марина Алексеевна
Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Свидетельство о рождении: РБ №811028 (повторное) Место рождения: Романовский (район), Саратовский (обл?) село Инясево
Смерть
Неизвестно