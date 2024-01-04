Неонила Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неонила Федоровна

Место рождения

Опачевка, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1711 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Опачевка, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Чупринова Елена Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Кыласово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Приёмная дочь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Игнатьев

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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