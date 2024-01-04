Неонила Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1711
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Чупринова Елена Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Кыласово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Приёмная дочь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Игнатьев
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно