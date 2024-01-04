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Фатеева Анна Николаевна

Место рождения

Малое Раменье, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

30.01.1986

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1986

Отец: Козлова Николай Иванович

Мать: Козлова Тамара Борисовна

Малое Раменье, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
08.08.2008

Муж: Фатеев Михаил Владимирович

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.11.2010

Сын: Фатеев Роман Михайлович

Отец ребёнка: Фатеев Михаил Владимирович

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.07.2013

Сын: Фатеев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Фатеев Михаил Владимирович

Санкт -Петербург
Рождение ребёнка
14.07.2013

Сын: Фатеев Демид Михайлович

Отец ребёнка: Фатеев Михаил Владимирович

Санкт-Петербург
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