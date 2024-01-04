Фатеева Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения30.01.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1986
Отец: Козлова Николай Иванович
Мать: Козлова Тамара Борисовна
Бракосочетание
08.08.2008
Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.11.2010
Отец ребёнка: Фатеев Михаил Владимирович
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.07.2013
Сын: Фатеев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Фатеев Михаил Владимирович
Санкт -Петербург
Рождение ребёнка
14.07.2013
Отец ребёнка: Фатеев Михаил Владимирович
Санкт-Петербург