Козлова Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения23.09.1957
Дата смерти11.04.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1957
Рождение ребёнка
14.11.1982
Дочь: Козлова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Козлова Тамара Борисовна
Рождение ребёнка
30.01.1986
Дочь: Фатеева Анна Николаевна
Мать ребёнка: Козлова Тамара Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Тамара Борисовна
Смерть
11.04.2004