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Козлова Николай Иванович

Место рождения

Марково, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

23.09.1957

Дата смерти

11.04.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1957

Отец: Козлов Иван Николаевич

Мать: Козлова Серафима Александровна

Марково, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.11.1982

Дочь: Козлова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Козлова Тамара Борисовна

Малое Раменье, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
30.01.1986

Дочь: Фатеева Анна Николаевна

Мать ребёнка: Козлова Тамара Борисовна

Малое Раменье, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Тамара Борисовна

Смерть
11.04.2004
Малое Раменье, Вохомский муниципальный район, Костромская область
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