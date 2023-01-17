Козлова (Цветкова) Тамара Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Цветкова) Тамара Борисовна

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Место рождения

Кукшумы, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

30.06.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Кукшумы, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
14.11.1982

Дочь: Козлова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Козлова Николай Иванович

Малое Раменье, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
30.01.1986

Дочь: Фатеева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Козлова Николай Иванович

Малое Раменье, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлова Николай Иванович

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