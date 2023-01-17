Козлова (Цветкова) Тамара Борисовна
Место рождения
Дата рождения30.06.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1982
Дочь: Козлова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Козлова Николай Иванович
Рождение ребёнка
30.01.1986
Дочь: Фатеева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Козлова Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно