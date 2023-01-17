Фатеев Михаил Владимирович
Место рождения
Дата рождения18.02.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.08.2008
Жена: Фатеева Анна Николаевна
Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.11.2010
Мать ребёнка: Фатеева Анна Николаевна
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.07.2013
Сын: Фатеев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Фатеева Анна Николаевна
Санкт -Петербург
Рождение ребёнка
14.07.2013
Мать ребёнка: Фатеева Анна Николаевна
Санкт-Петербург