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Фатеев Михаил Владимирович

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Место рождения

Антропята, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

18.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Антропята, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
08.08.2008

Жена: Фатеева Анна Николаевна

Вохма, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.11.2010

Сын: Фатеев Роман Михайлович

Мать ребёнка: Фатеева Анна Николаевна

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.07.2013

Сын: Фатеев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Фатеева Анна Николаевна

Санкт -Петербург
Рождение ребёнка
14.07.2013

Сын: Фатеев Демид Михайлович

Мать ребёнка: Фатеева Анна Николаевна

Санкт-Петербург
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