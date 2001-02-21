Макарова Мария Демидовна
Место рожденияд. Большой Евлаш, с\\с Русские Краи, Кировской области
Дата рождения29.07.1922
Дата смерти21.02.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.05.1953
Отец ребёнка: Макаров Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Доярка
Смерть
21.02.2001
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область