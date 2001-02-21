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Макарова Мария Демидовна

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Место рождения

д. Большой Евлаш, с\\с Русские Краи, Кировской области

Дата рождения

29.07.1922

Дата смерти

21.02.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1915 г.р.

Дети

1953 г.р.
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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1922

Отец: Демид

Мать: Аграфена

д. Большой Евлаш, с\\с Русские Краи, Кировской области
Рождение ребёнка
09.05.1953

Сын: Макаров Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Макаров Кузьма Петрович

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Кузьма Петрович

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Кузьма Петрович

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Кузьма Петрович

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Кузьма Петрович

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Кузьма Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Доярка
Смерть
21.02.2001
Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
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