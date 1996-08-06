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Макаров Кузьма Петрович

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Место рождения

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

15.08.1915

Дата смерти

06.08.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1922 г.р.

Дети

1953 г.р.
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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1915

Отец: Макаров Петр

Мать: Макарова Неизвестна

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.05.1953

Сын: Макаров Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Макарова Мария Демидовна

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Мария Демидовна

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Мария Демидовна

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Мария Демидовна

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Мария Демидовна

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Мария Демидовна

Смерть
06.08.1996
Похороны
Неизвестно
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область