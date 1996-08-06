Макаров Кузьма Петрович
Место рождения
Дата рождения15.08.1915
Дата смерти06.08.1996
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1915
Отец: Макаров Петр
Мать: Макарова Неизвестна
Рождение ребёнка
09.05.1953
Мать ребёнка: Макарова Мария Демидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макарова Мария Демидовна
Смерть
06.08.1996
Похороны
Неизвестно
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область