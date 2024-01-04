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Кантемиров Гарифулла Хайрулович

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

29.01.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Кантемиров Хайрулла Якубович

Мать: Каримова Фатыма Юнусовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.08.1955

Сын: Каримов Фарит Гарифуллаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1964

Дочь: Каримова Рамзия Гарифуллаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каримова Нурия Гарифуллаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каримов Нигматулла Гарифуллаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каримова Фарида Гарифуллаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каримова Наиля Гарифуллаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каримова Наджия Гарифуллаевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гараева Нагима Рахматуллаевна

Смерть
29.01.1974
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