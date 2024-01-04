Кантемиров Гарифулла Хайрулович
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти29.01.1974
ПолМужской
Отец
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Рождение ребёнка
06.08.1955
Сын: Каримов Фарит Гарифуллаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1964
Дочь: Каримова Рамзия Гарифуллаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каримова Нурия Гарифуллаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каримов Нигматулла Гарифуллаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каримова Фарида Гарифуллаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каримова Наиля Гарифуллаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каримова Наджия Гарифуллаевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.1974