Кантемиров Хайрулла Якубович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1983
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Кантемиров Якуб
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Кантемиров Гарифулла Хайрулович
Мать ребёнка: Каримова Фатыма Юнусовна
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кантемирова Роза Хайруллаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кантемирова Зулейха Хайруллаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кантемирова Саджида Хайруллаевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каримова Фатыма Юнусовна
Смерть
1983