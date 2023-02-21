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Кантемиров Хайрулла Якубович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Кантемиров Якуб

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Кантемиров Гарифулла Хайрулович

Мать ребёнка: Каримова Фатыма Юнусовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кантемирова Роза Хайруллаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кантемирова Зулейха Хайруллаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кантемирова Саджида Хайруллаевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каримова Фатыма Юнусовна

Смерть
1983
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