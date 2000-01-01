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Каримова Рамзия Гарифуллаевна
Каримова Рамзия Гарифуллаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.02.1964
Пол
Женский
Отец
Кантемиров Гарифулла Хайрулович
1921 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1964
Отец:
Кантемиров Гарифулла Хайрулович
Мать: не указана
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