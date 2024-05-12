Феодосия Парфёновна
Место рождения
Дата рождения22.05.1803 ст.
Дата смерти28.07.1879 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.05.1803 ст.
Отец: Парфён Фёдорович
Мать: Аграфена Ивановна
Воспреемник - д. Красново крестьянская жена Устина Минина
Бракосочетание
01.01.1821 ст.
Муж: Сергей Тимофеевич
Поручители по жениху - дворовой человек помещика Дмитрия Тимошина Евграф Павлов и д.Иштомар крестьянин Емельяна Нестеров. По невесте - д.Иштомар крестьянина Игнатия Емельянова жена Дарья Парфёнова
Рождение ребёнка
14.09.1822 ст.
Сын: Фёдор Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Тимофеевич
Воспреемник - дворовой человек помещика Тимошина Фёдор Парфёнов
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Дочь: Павлина Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.03.1833 ст.
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Тимофеевич
Воспреемник - д.Иштомар крестьянина Игнатия Емельянова жена Дарья Парфёновна
Рождение ребёнка
01.01.1836 ст.
Дочь: Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Тимофеевич
Воспреемник - д.Кочкорово солдатка Наталья Наумовна
Смерть
28.07.1879 ст.