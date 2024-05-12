Феодосия Парфёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеодосия Парфёновна

Феодосия Парфёновна

Место рождения

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

22.05.1803 ст.

Дата смерти

28.07.1879 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1761 г.р.

Мать

Вычислено 1778 г.р.

Муж

Дети

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1803 ст.

Отец: Парфён Фёдорович

Мать: Аграфена Ивановна

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник - д. Красново крестьянская жена Устина Минина
Бракосочетание
01.01.1821 ст.

Муж: Сергей Тимофеевич

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Поручители по жениху - дворовой человек помещика Дмитрия Тимошина Евграф Павлов и д.Иштомар крестьянин Емельяна Нестеров. По невесте - д.Иштомар крестьянина Игнатия Емельянова жена Дарья Парфёнова
Рождение ребёнка
14.09.1822 ст.

Сын: Фёдор Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Тимофеевич

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник - дворовой человек помещика Тимошина Фёдор Парфёнов
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Дочь: Павлина Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Тимофеевич

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.03.1833 ст.

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Тимофеевич

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник - д.Иштомар крестьянина Игнатия Емельянова жена Дарья Парфёновна
Рождение ребёнка
01.01.1836 ст.

Дочь: Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Тимофеевич

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник - д.Кочкорово солдатка Наталья Наумовна
Смерть
28.07.1879 ст.
Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.