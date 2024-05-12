Сергей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1803 г.р.

Дети

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.01.1821 ст.

Жена: Феодосия Парфёновна

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Поручители по жениху - дворовой человек помещика Дмитрия Тимошина Евграф Павлов и д.Иштомар крестьянин Емельяна Нестеров. По невесте - д.Иштомар крестьянина Игнатия Емельянова жена Дарья Парфёнова
Рождение ребёнка
14.09.1822 ст.

Сын: Фёдор Сергеевич

Мать ребёнка: Феодосия Парфёновна

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник - дворовой человек помещика Тимошина Фёдор Парфёнов
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Дочь: Павлина Сергеевна

Мать ребёнка: Феодосия Парфёновна

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.03.1833 ст.

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Феодосия Парфёновна

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник - д.Иштомар крестьянина Игнатия Емельянова жена Дарья Парфёновна
Рождение ребёнка
01.01.1836 ст.

Дочь: Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Феодосия Парфёновна

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник - д.Кочкорово солдатка Наталья Наумовна
Смерть
Неизвестно

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