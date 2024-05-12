Сергей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.01.1821 ст.
Жена: Феодосия Парфёновна
Поручители по жениху - дворовой человек помещика Дмитрия Тимошина Евграф Павлов и д.Иштомар крестьянин Емельяна Нестеров. По невесте - д.Иштомар крестьянина Игнатия Емельянова жена Дарья Парфёнова
Рождение ребёнка
14.09.1822 ст.
Сын: Фёдор Сергеевич
Мать ребёнка: Феодосия Парфёновна
Воспреемник - дворовой человек помещика Тимошина Фёдор Парфёнов
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Дочь: Павлина Сергеевна
Мать ребёнка: Феодосия Парфёновна
Рождение ребёнка
19.03.1833 ст.
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Феодосия Парфёновна
Воспреемник - д.Иштомар крестьянина Игнатия Емельянова жена Дарья Парфёновна
Рождение ребёнка
01.01.1836 ст.
Дочь: Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Феодосия Парфёновна
Воспреемник - д.Кочкорово солдатка Наталья Наумовна
Смерть
Неизвестно