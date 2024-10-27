Аграфена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1778 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1761 г.р.

Дети

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1778 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфён Фёдорович

Рождение ребёнка
10.03.1798 ст.

Дочь: Дарья Парфёновна

Отец ребёнка: Парфён Фёдорович

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник д. Красново крестьянина Ивана Иванова дочь девица Настасья
Рождение ребёнка
Между 1799 и 1806

Сын: Кузьма Парфёнович

Отец ребёнка: Парфён Фёдорович

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.05.1803 ст.

Дочь: Феодосия Парфёновна

Отец ребёнка: Парфён Фёдорович

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник - д. Красново крестьянская жена Устина Минина
Рождение ребёнка
11.02.1806 ст.

Сын: Парфёнов Фёдор Парфёнович

Отец ребёнка: Парфён Фёдорович

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник - д. Блиново Иван Логинов и жена дьякона церкви Михаила Иванова Васса Гаврилова
Рождение ребёнка
07.03.1808

Сын: Василий Парфёнович

Отец ребёнка: Парфён Фёдорович

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник - крестьянина д. Кочкорова Якова Наумова жена
Рождение ребёнка
01.05.1810 ст.

Сын: Николай Парфёнович

Отец ребёнка: Парфён Фёдорович

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник - крестьянин д.Мыс Макар Иванов
Смерть
Неизвестно

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