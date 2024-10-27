Аграфена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1778 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1778 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парфён Фёдорович
Рождение ребёнка
10.03.1798 ст.
Дочь: Дарья Парфёновна
Отец ребёнка: Парфён Фёдорович
Воспреемник д. Красново крестьянина Ивана Иванова дочь девица Настасья
Рождение ребёнка
Между 1799 и 1806
Сын: Кузьма Парфёнович
Отец ребёнка: Парфён Фёдорович
Рождение ребёнка
22.05.1803 ст.
Дочь: Феодосия Парфёновна
Отец ребёнка: Парфён Фёдорович
Воспреемник - д. Красново крестьянская жена Устина Минина
Рождение ребёнка
11.02.1806 ст.
Сын: Парфёнов Фёдор Парфёнович
Отец ребёнка: Парфён Фёдорович
Воспреемник - д. Блиново Иван Логинов и жена дьякона церкви Михаила Иванова Васса Гаврилова
Рождение ребёнка
07.03.1808
Сын: Василий Парфёнович
Отец ребёнка: Парфён Фёдорович
Воспреемник - крестьянина д. Кочкорова Якова Наумова жена
Рождение ребёнка
01.05.1810 ст.
Сын: Николай Парфёнович
Отец ребёнка: Парфён Фёдорович
Воспреемник - крестьянин д.Мыс Макар Иванов
Смерть
Неизвестно