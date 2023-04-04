Ратманова Надежда Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ратманова Надежда Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

1875

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Биллингс Джозеф (Иосиф)

Мать: Екатерина

Бракосочетание
1828

Муж: Корнильев Василий Дмитриевич

Spouse: Vasiliy Kornilyev
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Корнильев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
?.06.1833

Дочь: Ратманова-Мессинг Александра Васильевна

Отец ребёнка: Корнильев Василий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Корнильев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Корнильев Василий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.03.1843

Дочь: Белова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Корнильев Василий Дмитриевич

Смерть
1875
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