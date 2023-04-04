Ратманова Надежда Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Биллингс Джозеф (Иосиф)
Мать: Екатерина
Бракосочетание
1828
Spouse: Vasiliy Kornilyev
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Корнильев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
?.06.1833
Дочь: Ратманова-Мессинг Александра Васильевна
Отец ребёнка: Корнильев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Корнильев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Корнильев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.03.1843
Дочь: Белова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Корнильев Василий Дмитриевич
Смерть
1875