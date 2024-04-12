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(Корнильева) Юлия Васильевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1840

Дата смерти

1852

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Корнильев Василий Дмитриевич

Мать: Ратманова Надежда Осиповна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1852
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