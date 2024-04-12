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(Корнильева) Юлия Васильевна
(Корнильева) Юлия Васильевна
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
1840
Дата смерти
1852
Пол
Женский
Отец
Корнильев Василий Дмитриевич
1793 г.р.
Мать
Ратманова Надежда Осиповна
1805 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец:
Корнильев Василий Дмитриевич
Мать:
Ратманова Надежда Осиповна
Москва
, город федерального значения Москва
Смерть
1852
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