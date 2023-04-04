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(Корнильева) Елизавета Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Корнильев Василий Дмитриевич

Мать: Ратманова Надежда Осиповна