Вершинин Леонтий (Лев) Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин Леонтий (Лев) Филиппов

Место рождения

село Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Вершинин Филипп Семенов

Мать: Вершинина Афимья Иванова (Дементьева)

село Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Вершинин Павел Леонтьев

Мать ребёнка: не указана

село Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Акилина Леонтьева

Мать ребёнка: не указана

село Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Вершинин Тихон Леонтьев

Мать ребёнка: Вершинина Феодора Спиридонова

село Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Евдокия Леонтьева

Мать ребёнка: Вершинина Феодора Спиридонова

село Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Феодора Спиридонова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
село Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1812
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