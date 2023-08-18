Вершинин Леонтий (Лев) Филиппов
Место рождениясело Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
село Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1788
Мать ребёнка: не указана
село Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Акилина Леонтьева
Мать ребёнка: не указана
село Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Вершинина Феодора Спиридонова
село Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Евдокия Леонтьева
Мать ребёнка: Вершинина Феодора Спиридонова
село Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
село Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1812