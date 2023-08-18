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Вершинин Павел Леонтьев

Место рождения

село Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Отец

Около 1757 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Вершинин Леонтий (Лев) Филиппов

Мать: не указана

село Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Вершинина Анна Петрова

село Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Анна Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
село Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1812
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