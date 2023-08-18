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(Вершинина) Евдокия Леонтьева

Место рождения

село Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Около 1757 г.р.

Мать

Около 1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Вершинин Леонтий (Лев) Филиппов

Мать: Вершинина Феодора Спиридонова

село Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
село Ильинское, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1812
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