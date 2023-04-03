Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Акинин Григорий

Отец ребёнка: Акинин Афанасий

Рождение ребёнка
1911

Сын: Акинин Алексей

Отец ребёнка: Акинин Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акинин Гавриил

Отец ребёнка: Акинин Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акинин Афанасий

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1972
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