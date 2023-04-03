Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Акинин Григорий
Отец ребёнка: Акинин Афанасий
Рождение ребёнка
1911
Сын: Акинин Алексей
Отец ребёнка: Акинин Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акинин Гавриил
Отец ребёнка: Акинин Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акинин Афанасий
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1972