Акинин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Акинин Афанасий
Мать: Матрена
Бракосочетание
1936
Жена: Ольга
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
До 1940
Рождение ребёнка
После 1940
Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
2000
похоронен в Старомарьевке