Акинин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акинин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Акинин Афанасий

Мать: Матрена

Бракосочетание
1936

Жена: Ольга

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
До 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
После 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга

Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
2000
похоронен в Старомарьевке
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