Акинин Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Акинин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акинин Гавриил
Мать ребёнка: Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1908
Сын: Акинин Григорий
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
1911
Сын: Акинин Алексей
Мать ребёнка: Матрена
Смерть
Неизвестно