Акинин Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акинин Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Акинин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акинин Гавриил

Мать ребёнка: Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1908

Сын: Акинин Григорий

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
1911

Сын: Акинин Алексей

Мать ребёнка: Матрена

Смерть
Неизвестно

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