Захаров Фрол Иванович
Место рождения
Дата рождения17.08.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1895
Отец: Захаров Иван Феофанов
Мать: Захарова Мария Васильева
Крещение
20.08.1895
Godparents:Крестьянин д. Кроткой Иван Васильев и д. Озерок девица Агриппина Андреева
Бракосочетание
12.05.1913
Рождение ребёнка
15.07.1930
Мать ребёнка: Захарова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
06.02.1938
Сын: Захаров Александр Фролович
Мать ребёнка: Захарова Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно