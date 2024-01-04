Захаров Фрол Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Фрол Иванович

Захаров Фрол Иванович

Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

17.08.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1895

Отец: Захаров Иван Феофанов

Мать: Захарова Мария Васильева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Крещение
20.08.1895
Godparents:Крестьянин д. Кроткой Иван Васильев и д. Озерок девица Агриппина Андреева
Бракосочетание
12.05.1913

Жена: Захарова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
15.07.1930

Сын: Захаров Николай Фролович

Мать ребёнка: Захарова Татьяна Ивановна

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.02.1938

Сын: Захаров Александр Фролович

Мать ребёнка: Захарова Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close