Захаров Александр Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1938
Дата смерти10.11.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1938
Отец: Захаров Фрол Иванович
Рождение ребёнка
06.10.1965
Рождение ребёнка
25.12.1968
Рождение ребёнка
02.02.1978
Рождение ребёнка
01.03.1982
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Анна Сергеевна
Смерть
10.11.1987