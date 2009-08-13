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Захаров Александр Фролович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1938

Дата смерти

10.11.1987

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Около 1896 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1938

Отец: Захаров Фрол Иванович

Мать: Захарова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
06.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
25.12.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
02.02.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
01.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Анна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Анна Сергеевна

Смерть
10.11.1987
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