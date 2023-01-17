Захарова (Лоскутова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Лоскутова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Лоскутов Иван Алексеев

Мать: не указана

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
12.05.1913

Муж: Захаров Фрол Иванович

Рождение ребёнка
15.07.1930

Сын: Захаров Николай Фролович

Отец ребёнка: Захаров Фрол Иванович

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.02.1938

Сын: Захаров Александр Фролович

Отец ребёнка: Захаров Фрол Иванович

Смерть
Неизвестно
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