Захарова (Лоскутова) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: Лоскутов Иван Алексеев
Мать: не указана
Бракосочетание
12.05.1913
Рождение ребёнка
15.07.1930
Отец ребёнка: Захаров Фрол Иванович
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.02.1938
Сын: Захаров Александр Фролович
Отец ребёнка: Захаров Фрол Иванович
Смерть
Неизвестно