Захарова Мария Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1885
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Захаров Иван Феофанов
Рождение ребёнка
17.08.1895
Отец ребёнка: Захаров Иван Феофанов
Рождение ребёнка
17.07.1898
Сын: Захаров Ефим Иванов
Отец ребёнка: Захаров Иван Феофанов
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Ефросиния Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Феофанов
Рождение ребёнка
Около 1902
Отец ребёнка: Захаров Иван Феофанов
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Феофанов
Смерть
Неизвестно