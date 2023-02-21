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Захарова Мария Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1885

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Захаров Иван Феофанов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.08.1895

Сын: Захаров Фрол Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Феофанов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.07.1898

Сын: Захаров Ефим Иванов

Отец ребёнка: Захаров Иван Феофанов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Ефросиния Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Феофанов

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Захаров Иван Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Феофанов

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Феофанов

Смерть
Неизвестно
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