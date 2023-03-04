Шихов Егор Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихов Егор Осипович

Шихов Егор Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Шихов Осип Иванович

Мать: Шихова Анна Петрова

Рождение ребёнка
1750

Сын: Шихов Ефим Георгиевич

Мать ребёнка: Шихова Марфа Кондратьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Марфа Кондратьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Марфа Иванова

Место жительства
Неизвестно
Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close