Шихов Егор Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Шихов Осип Иванович
Мать: Шихова Анна Петрова
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Шихова Марфа Кондратьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Марфа Кондратьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Марфа Иванова
Место жительства
Неизвестно
Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763