Шихова Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова Анна Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

После 1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1690 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Шихов Демид Осипович

Отец ребёнка: Шихов Осип Иванович

Рождение ребёнка
1726

Сын: Шихов Егор Осипович

Отец ребёнка: Шихов Осип Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Осип Иванович

Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1756
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