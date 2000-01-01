Шихова Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиПосле 1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Шихов Демид Осипович
Отец ребёнка: Шихов Осип Иванович
Рождение ребёнка
1726
Сын: Шихов Егор Осипович
Отец ребёнка: Шихов Осип Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шихов Осип Иванович
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1756