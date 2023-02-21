Шихов Осип Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Осип Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Шихов Обший Репные

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Шихов Демид Осипович

Мать ребёнка: Шихова Анна Петрова

Рождение ребёнка
1726

Сын: Шихов Егор Осипович

Мать ребёнка: Шихова Анна Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Анна Петрова

Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1763
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