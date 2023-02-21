Шихов Осип Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Шихов Обший Репные
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Шихов Демид Осипович
Мать ребёнка: Шихова Анна Петрова
Рождение ребёнка
1726
Сын: Шихов Егор Осипович
Мать ребёнка: Шихова Анна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Анна Петрова
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1763