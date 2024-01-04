(Березовская) Мария Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения21.04.1920
Дата смерти26.01.1990
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1920
Рождение ребёнка
23.09.1948
Сын: Корниенко Геннадий Павлович
Отец ребёнка: не указан
пгт.Орловка
Рождение ребёнка
17.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
пгт.Орловка
Рождение ребёнка
26.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
пгт.Орловка
Смерть
26.01.1990
пгт.Орловка