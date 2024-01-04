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(Березовская) Мария Лукьяновна

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Место рождения

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

21.04.1920

Дата смерти

26.01.1990

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1920

Отец: Березовский Лука Фёдорович

Мать: Березовская Матрёна Ивановна

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.09.1948

Сын: Корниенко Геннадий Павлович

Отец ребёнка: не указан

пгт.Орловка
Рождение ребёнка
17.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

пгт.Орловка
Рождение ребёнка
26.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

пгт.Орловка
Смерть
26.01.1990
пгт.Орловка
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