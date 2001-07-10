Корниенко Геннадий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко Геннадий Павлович

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Место рождения

пгт.Орловка

Дата рождения

23.09.1948

Дата смерти

10.07.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1948

Отец: не указан

Мать: Мария Лукьяновна

пгт.Орловка
Рождение ребёнка
27.04.1969

Дочь: Лариса Геннадьевна

Мать ребёнка: не указана

г.Бишкек
Рождение ребёнка
05.09.1973

Сын: Корниенко Виталий Геннадьевич

Мать ребёнка: не указана

пгт.Орловка
Смерть
10.07.2001
пгт.Орловка
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