Корниенко Геннадий Павлович
Место рожденияпгт.Орловка
Дата рождения23.09.1948
Дата смерти10.07.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1948
Отец: не указан
Мать: Мария Лукьяновна
пгт.Орловка
Рождение ребёнка
27.04.1969
Дочь: Лариса Геннадьевна
Мать ребёнка: не указана
г.Бишкек
Рождение ребёнка
05.09.1973
Сын: Корниенко Виталий Геннадьевич
Мать ребёнка: не указана
пгт.Орловка
Смерть
10.07.2001
пгт.Орловка