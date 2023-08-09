Березовский Лука Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Березовская Матрёна Ивановна
Россия
Рождение ребёнка
21.04.1920
Дочь: Мария Лукьяновна
Мать ребёнка: Березовская Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Жданова Ирина Лукьяновна
Мать ребёнка: Березовская Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Лукьяновна
Мать ребёнка: Березовская Матрёна Ивановна
Смерть
1964
Подгорное, Кеминского
Похороны
Неизвестно
Орловка, Кеминского, Киргизская ССР
во время ВОВ служил в кавалерии на южной границе СССР,в районе Ирана