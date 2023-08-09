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Березовский Лука Фёдорович

Место рождения

Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Березовский Феодор Николаевич

Мать: Березовская Наталья Ефимовна

Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Березовский Иван Лукич

Мать ребёнка: Березовская Матрёна Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
21.04.1920

Дочь: Мария Лукьяновна

Мать ребёнка: Березовская Матрёна Ивановна

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Жданова Ирина Лукьяновна

Мать ребёнка: Березовская Матрёна Ивановна

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Лукьяновна

Мать ребёнка: Березовская Матрёна Ивановна

Смерть
1964
Подгорное, Кеминского
Похороны
Неизвестно
Орловка, Кеминского, Киргизская ССР
во время ВОВ служил в кавалерии на южной границе СССР,в районе Ирана