Березовская Матрёна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Березовский Лука Фёдорович
Россия
Рождение ребёнка
21.04.1920
Дочь: Мария Лукьяновна
Отец ребёнка: Березовский Лука Фёдорович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Жданова Ирина Лукьяновна
Отец ребёнка: Березовский Лука Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Лукьяновна
Отец ребёнка: Березовский Лука Фёдорович
Смерть
Неизвестно