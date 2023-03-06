Березовская Матрёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березовская Матрёна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Березовский Иван Лукич

Отец ребёнка: Березовский Лука Фёдорович

Россия
Рождение ребёнка
21.04.1920

Дочь: Мария Лукьяновна

Отец ребёнка: Березовский Лука Фёдорович

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Жданова Ирина Лукьяновна

Отец ребёнка: Березовский Лука Фёдорович

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Лукьяновна

Отец ребёнка: Березовский Лука Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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