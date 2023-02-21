Пряник Яков
Место рожденияДеревня Барабинск, Беломорский р-н, Омская Область
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Пряник Максим
Мать: не указана
Деревня Барабинск, Беломорский р-н, Омская Область
Рождение ребёнка
03.07.1933
Дочь: Пряник Валентина
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
1939
Сын: Пряник Иван
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефросинья
Военная награда
Неизвестно
Звание Сержант
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья
Смерть
Неизвестно