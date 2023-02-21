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Пряник Яков

Место рождения

Деревня Барабинск, Беломорский р-н, Омская Область

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

1927 г.р.
1929 г.р.
1931 г.р.
1933 г.р.
Скрыто настройками приватности
1939 г.р.

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Пряник Максим

Мать: не указана

Деревня Барабинск, Беломорский р-н, Омская Область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Владимир

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
03.07.1933

Дочь: Пряник Валентина

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1939

Сын: Пряник Иван

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Ефросинья

Военная награда
Неизвестно
Звание Сержант
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья

Смерть
Неизвестно
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