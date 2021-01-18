Пряник (Пряник) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пряник (Пряник) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1933

Дата смерти

18.01.2021

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
03.07.1933

Отец: Пряник Яков

Мать: Ефросинья

Рождение ребёнка
30.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
18.01.2021
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