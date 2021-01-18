Пряник (Пряник) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1933
Дата смерти18.01.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1933
Отец: Пряник Яков
Мать: Ефросинья
Рождение ребёнка
30.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
18.01.2021