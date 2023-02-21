(Шапошникова) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Шапошникова) Ефросинья

(Шапошникова) Ефросинья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

1927 г.р.
1929 г.р.
1931 г.р.
1933 г.р.
Скрыто настройками приватности
1939 г.р.

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Шапошник Дмитрий Маркович

Мать: Шапошник Ульяна Васильевна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Пряник Яков

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Пряник Яков

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Владимир

Отец ребёнка: Пряник Яков

Рождение ребёнка
03.07.1933

Дочь: Пряник Валентина

Отец ребёнка: Пряник Яков

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пряник Яков

Рождение ребёнка
1939

Сын: Пряник Иван

Отец ребёнка: Пряник Яков

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Пряник Яков

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пряник Яков

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Пряник Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пряник Яков

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close