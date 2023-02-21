(Шапошникова) Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Пряник Яков
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Пряник Яков
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Владимир
Отец ребёнка: Пряник Яков
Рождение ребёнка
03.07.1933
Дочь: Пряник Валентина
Отец ребёнка: Пряник Яков
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пряник Яков
Рождение ребёнка
1939
Сын: Пряник Иван
Отец ребёнка: Пряник Яков
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Пряник Яков
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пряник Яков
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Пряник Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пряник Яков
Смерть
Неизвестно