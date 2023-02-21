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(Пряник) Наталья
(Пряник) Наталья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1951
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Пряник Яков
1906 г.р.
Мать
(Шапошникова) Ефросинья
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец:
Пряник Яков
Мать:
Ефросинья
Смерть
Неизвестно
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