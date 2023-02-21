(Пряник) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Пряник) Наталья

(Пряник) Наталья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Пряник Яков

Мать: Ефросинья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close