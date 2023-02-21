Ткаченко (Капранова) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко (Капранова) Анастасия Федоровна

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Место рождения

Казахстан Акмолинская область Аршылакский район Михайловский сельский округ Николаевка

Дата рождения

01.10.1905

Дата смерти

18.05.1989

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1905

Отец: Капранов Федор Карпович

Мать: Капранова Пелагея Федоровна

Казахстан Акмолинская область Аршылакский район Михайловский сельский округ Николаевка
Рождение ребёнка
20.07.1934

Сын: Ткаченко Александр Александрович

Отец ребёнка: Ткаченко Александр Антонович

Россия, Кемеровская область, Кемеровский район, село Райки.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Александр Антонович

Смерть
18.05.1989
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