Ткаченко (Капранова) Анастасия Федоровна
Место рожденияКазахстан Акмолинская область Аршылакский район Михайловский сельский округ Николаевка
Дата рождения01.10.1905
Дата смерти18.05.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1905
Казахстан Акмолинская область Аршылакский район Михайловский сельский округ Николаевка
Рождение ребёнка
20.07.1934
Сын: Ткаченко Александр Александрович
Отец ребёнка: Ткаченко Александр Антонович
Россия, Кемеровская область, Кемеровский район, село Райки.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.05.1989