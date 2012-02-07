Ткаченко Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТкаченко Александр Александрович

Ткаченко Александр Александрович

avatar

Место рождения

Россия, Кемеровская область, Кемеровский район, село Райки.

Дата рождения

20.07.1934

Дата смерти

07.02.2012

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1934

Отец: Ткаченко Александр Антонович

Мать: Ткаченко Анастасия Федоровна

Россия, Кемеровская область, Кемеровский район, село Райки.
Бракосочетание
09.11.1960

Жена: Ткаченко Богаткина Галина Александровна

РСФСР, Кемеровская область. г. Кемерово
Рождение ребёнка
11.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ткаченко Богаткина Галина Александровна

Россия. г. Кемерово
Рождение ребёнка
29.04.1966

Сын: Ткаченко Юрий Александрович

Мать ребёнка: Ткаченко Богаткина Галина Александровна

РСФСР, Кемеровская область, г. Кемерово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
07.02.2012
Украина, Черниговская область. город Чернигов
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close