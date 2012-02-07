Ткаченко Александр Александрович
Место рожденияРоссия, Кемеровская область, Кемеровский район, село Райки.
Дата рождения20.07.1934
Дата смерти07.02.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1934
Россия, Кемеровская область, Кемеровский район, село Райки.
Бракосочетание
09.11.1960
РСФСР, Кемеровская область. г. Кемерово
Рождение ребёнка
11.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ткаченко Богаткина Галина Александровна
Россия. г. Кемерово
Рождение ребёнка
29.04.1966
Сын: Ткаченко Юрий Александрович
Мать ребёнка: Ткаченко Богаткина Галина Александровна
РСФСР, Кемеровская область, г. Кемерово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
07.02.2012
Украина, Черниговская область. город Чернигов