Капранова (Гордеева) Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капранова (Гордеева) Пелагея Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1872

Дата смерти

11.02.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1905

Дочь: Ткаченко Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Капранов Федор Карпович

Казахстан Акмолинская область Аршылакский район Михайловский сельский округ Николаевка
Смерть
11.02.1968
Привольный, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область
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