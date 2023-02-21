Капранова (Гордеева) Пелагея Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1872
Дата смерти11.02.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.10.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1905
Дочь: Ткаченко Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Капранов Федор Карпович
Казахстан Акмолинская область Аршылакский район Михайловский сельский округ Николаевка
Смерть
11.02.1968
Привольный, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область